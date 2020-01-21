Süper Lig'de kritik haftalar başlıyor

İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - İkinci yarısı başlayan Süper Lig'de zirve yarışında yer alan takımların birbiriyle mücadele ederek puan durumunun yeniden şekilleneceği haftalar başlıyor.

Ligde 5 haftalık süreçte lider Demir Grup Sivasspor (40) ile ilk 7 sırada yer alan Medipol Başakşehir (36), Trabzonspor (35), Fenerbahçe (34), Aytemiz Alanyaspor (32), Galatasaray (30) ve Beşiktaş'ın (30) birbiriyle oynayacağı maçlar, ligin kalan haftaları için belirleyici olacak.

Demir Grup Sivasspor ile arasında 6 puan fark olan Fenerbahçe, 19. haftadaki kritik mücadelede lig ikincisi Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bir sonraki haftanın en önemli maçı ise zirve yarışına yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile devam eden Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Zirve yarışını şekillendirecek haftalardan biri de 21. hafta olacak. Şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir, söz konusu haftada Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 22 ve 23. hafta maçları da şampiyonluk yarışında heyecanı son derece yükseltecek.

22'nci haftada Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, Beşiktaş da Medipol Başakşehir deplasmanında zirve iddiasını güçlendirmeye çalışacak.

Ligin 23. haftasında ise zirve yarışında yer alan 7 takımın 6'sı, birbiriyle karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken, Beşiktaş, Trabzonspor'u, Fenerbahçe de Galatasaray'ı ağırlayacak.

Söz konusu 5 haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin fikstür avantajı dikkati çekiyor.

İki takım da 5 haftalık dönemde iç sahada 3, deplasmanda 2 maça çıkacak. Diğer takımlar ise iç sahada 2 maç oynayacak.

Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir Trabzonspor Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor Galatasaray Beşiktaş 19. Hafta Çaykur Rizespor Fenerbahçe (D) BtcTurk Yeni Malatyaspor (D) Medipol Başakşehir Kasımpaşa (D) İttifak Holding Konyaspor (D) Göztepe (D) 20. Hafta Gaziantep FK (D) Gençlerbirliği Fenerbahçe Trabzonspor (D) BtcTurk Yeni Malatyaspor Hes Kablo Kayserispor Çaykur Rizespor (D) 21. Hafta Medipol Başakşehir Demir Grup Sivasspor (D) Gençlerbirliği (D) Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe (D) Kasımpaşa (D) Gaziantep FK 22. Hafta Trabzonspor (D) Beşiktaş Demir Grup Sivasspor MKE Ankaragücü (D) Gençlerbirliği BtcTurk Yeni Malatyaspor Medipol Başakşehir (D) 23. Hafta Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor (D) Beşiktaş (D) Galatasaray Demir Grup Sivasspor (D) Fenerbahçe (D) Trabzonspor





Kaynak: AA