Süper Lig'de kritik randevu! Başakşehir, lider Beşiktaş'ı konuk edecek: İşte muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de 30.hafta heyecanı bugün başlıyor. Bu kapsamda lider Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan mücadelede İstanbul Başakşehir'e konuk olacak. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğu, AVAR hakemi ise Ekrem Kan olacak.

Mücadele Bein Sports HD1'den canlı ve şifreli olarak ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Süper Lig'de geride kalan 29 haftada 27 maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Siyah beyazlılar topladığı 60 puanla ligde ikinci ve üçüncü sırada yer alan 58 puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 2 puan önünde yer alıyor.

Beşiktaş bu maçı kazanarak rakipleri ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarmayı ve şampiyonluk yarışında kritik bir rakibi geçerek Fenerbahçe derbisine lider çıkmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ SARI KART ALARMI

Lider Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Cenk Tosun sakatlıkları nedeniyle bugün oynanacak olan maçta forma giyemeyecek. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, bugün ki maçta sarı kart görmeleri durumunda 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM

Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan ve ligde 10 maç sonra geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'ni yenerek galibiyet hasretine son veren Medipol Başakşehir, topladığı 29 puanla 16. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİK VE SAKATLARIN SON DURUMU

Medipol Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Belçikalı yıldız Nacer Chadli'nin yanı sıra Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında sahadaki yerlerini alamayacak. Öte yandan turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu isimler Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda takımlarını Yukatel Denizlispor maçında yalnız bırakacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

İstanbul Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Berkay, Guiliano, Deniz, Aleksic, Crivelli.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Lajajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Kaynak: AA