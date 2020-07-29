Süper Lig'de küme düşme kalktı! Yabancı sınırı 1 yıl ertelendi!
TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig'de küme düşme bu sezon için kaldırıldı. 2020-2021 sezonu 21 takımlı olacak. TFF 1. Lig'den gelen 3 takımın eklenmesiyle birlikte önümüzdeki sezon her takım 1'e hafta bay geçerek sezonu tamamlayacak. Yabancı sınırlaması ise 1 yıl ertelenecek.
TFF'nin aldığı son dakika kararına göre Süper Lig 2019- 2020 sezonunda küme düşme kaldırıldı. Gelecek sezon Süper Lig, TFF 1. Lig'den gelen 3 takımın ile birlikte önümüzdeki sezon 21 takım ile oynanacak. Her hafta 1 takım bay geçerek sezonu tamamlayacak.
Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir birazdan resmi açıklamayı yapacak...
YABANCI KURALI ERTELENDİ
Yabancı kuralı değiştirildiği şekliyle 1 yıl ertelendi. Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 14 yabancı kuralı devam edecek. Matematiksel olarak küme düşen Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve MKE Ankaragücü takımları 2020-2021 sezonunda yeniden Süper Lig'de yer alacak. Önümüzdeki sezon ise 4 takım küme düşecek ve 3 takım lige dahil edilerek bundan sonra lig 20 takımlı oynanacak.
Ayrıntılar birazdan...