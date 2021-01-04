Süper Lig'de maçlar niye hafta içi oynanıyor? Süper Lig 17. hafta maçları ve hakemleri

Süper Lig'de 17. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka

16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

6 Ocak 2021 Çarşamba:

13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

7 Ocak 2021 Perşembe:

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

SÜPER LİG'DE MAÇLAR NEDEN HAFTA İÇİ OYNANIYOR?

Süper Lig'in 14. haftası hafta içi oynanacak. Sezon öncesi ligdeki takım sayısının 21'e çıkarılmasıyla birlikte ligde birçok bilinen değişmişti. Takım sayısının arttırılmasıyla maç sayısının da 40 haftanın üzerine çıkması fikstürü oldukça sıkışık hale getirdi.

Dolayısıyla sezonu Avrupa Şampiyonasından önce tamamlamak adına belirli haftalar, hafta içi oynanacak.

Ligin geri kalanında hafta içi oynanacak maçlar şöyle:

14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak.