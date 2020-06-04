Süper Lig'de maçların başlama saatlerinde değişiklik yapıldı!
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27, 28, 29, 30 ve 31. hafta müsabakalarının başlama saatleri değiştirildi.
Koronavirüs salgını sonrası 12 Haziran'da yeniden devam edecek olan Süper Lig'in 5 haftalık maç takvimi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanmıştı.
TFF, bugün yaptığı yeni bir açıklama ile maç saatlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu.
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