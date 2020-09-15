Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranlarında değişim yaşandı. Lig başlamadan önce Fenerbahçe'nin 3,25 olan oranı, 2.90'a düştü. Böylelikle Fenerbahçe, şampiyonluk oranlarında favori konumuna geldi. Ligde sezonun açılışını yapan sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor karşısında 1-0'dan dönerek 1-2 kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ardından ikinci favori olarak görülen Galatasaray'ın oranı ise 3.40 oldu. Sarı-kırmızılı ekip, Cumartesi günü evinde oynadığı Gaziantep FK maçında rahat bir galibiyet almıştı.

İşte tüm takımların şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe

Eski oran: 3.25

Yeni oran: 2.90

Galatasaray

Eski oran: 3.60

Yeni oran: 3.40

Beşiktaş

Eski oran: 5.00

Yeni oran: 4.50

Trabzonspor

Eski oran: 4.25

Yeni oran: 5.50

Başakşehir

Eski oran: 5.50

Yeni oran: 6.00

Sivasspor

Eski oran: 50.00

Yeni oran: 75.00

Antalyaspor

Eski oran: 300.00

Yeni oran: 150.00