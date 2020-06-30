Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yarışı haftalar ilerledikçe kızışıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir hafta olan 29. hafta geride kaldı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzunca bir süre ara verilen Süper Lig, normalleşme süreci içerisinde 12 Haziran'da yeniden başlamıştı. Futbol heyecanının geri dönmesinin ardından ligin üst sıralarındaki şampiyonluk yarışı kızışmaya başladı.
ŞAMPİYONLUK ORANLARI GÜNCELLENDİ
Süper Lig'de 29. haftanın sona ermesinden sonra İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. Güncellenen oranlara göre, Başakşehir 1.50, Trabzonspor 2.20, Galatasaray 50.00, Sivasspor 60.00, Beşiktaş 500.00
Ligin sona ermesine son beş hafta kala şampiyonun kim olacağı merak konusu.
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