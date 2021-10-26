Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de her hafta yapılan maçların ardından iddia şampiyonluk oranları da güncelleniyor. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda hata yapmayan ve galibiyetle yoluna devam eden Trabzonspor ile Beşiktaş'ın oranları düşerken haftayı mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranları ise arttı.

İKİ ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Tamamlanan 10. hafta karşılaşmaları ile oranlar güncellendi. Buna göre namağlup lider Trabzonspor ve derbide hata yapmadan yoluna devam eden Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye daha önceden verilmiş olan 2,90'lık oran 3,20'e çıktı. Sarı kırmızlıların oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

MÜCADELE 11. HAFTA İLE DEVAM EDECEK

Süper Lig'de 11. hafta maçları ile şampiyonluk yarışı daha da kızışacak. Trabzonspor evinde ÇAykur Rizespor ile karşılaşırken, Beşiktaş Hatayspor deplasmanına gidecek. Bu haftaki mağlubiyetini unutturmak isteyen Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında mücadele edece ve Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.