Ankara'da emekli astsubay Erol İnal dehşet saçtı! Eşini öldürdü, intihar ettiGelinim Mutfakta 26 Ekim 2021 Salı puan durumu | 26 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Derbinin kahramanı Ersin Destanoğlu o anları anlattı!2 ölümün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dövdüğü kişinin görüntülerini yayınlamıştı! Hakkında yeni dava açıldı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 2021|İstanbul ve İzmir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programıAnkaragücü 2-0 Somaspor MAÇ SONUCUTendon ne demek, TDK'ya göre Tendon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı! CHP, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır oyu verecek29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün 2021? 29 Ekim kaç gün tatil?Seda Sayan'ın aşkı Ata Çağlayan zamanında güzel döktürmüş! Kıvrak dansıyla dikkat çekti!
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. FUTBOL
  3. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanması ile birlikte şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Derbide rakibine kaybeden Galatasaray'ın oranı artarken Beşiktaş ve Trabzonspor'un oranlarında düşüş yaşandı.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de her hafta yapılan maçların ardından iddia şampiyonluk oranları da güncelleniyor. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda hata yapmayan ve galibiyetle yoluna devam eden Trabzonspor ile Beşiktaş'ın oranları düşerken haftayı mağlubiyetle tamamlayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranları ise arttı.

İKİ ŞAMPİYONLUK FAVORİSİ

Tamamlanan 10. hafta karşılaşmaları ile oranlar güncellendi. Buna göre namağlup lider Trabzonspor ve derbide hata yapmadan yoluna devam eden Beşiktaş'ın oranı 3,20'den 2,85'e düşerken Fenerbahçe'ye daha önceden verilmiş olan 2,90'lık oran 3,20'e çıktı. Sarı kırmızlıların oranı ise 4,30 sonrası 5,50 olarak güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

MÜCADELE 11. HAFTA İLE DEVAM EDECEK

Süper Lig'de 11. hafta maçları ile şampiyonluk yarışı daha da kızışacak. Trabzonspor evinde ÇAykur Rizespor ile karşılaşırken, Beşiktaş Hatayspor deplasmanına gidecek. Bu haftaki mağlubiyetini unutturmak isteyen Fenerbahçe zorlu Konyaspor deplasmanında mücadele edece ve Galatasaray ise evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT