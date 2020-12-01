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  3. Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte derbi sonrası değişen oranlar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte derbi sonrası değişen oranlar...

İddaa tarafından belirlenen Süper Lig şampiyonluk oranları, Süper Lig'in 10. haftasında alınan sonuçların ardından bir hayli değişti. İşte güncellenmiş şampiyonluk oranları...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte derbi sonrası değişen oranlar...

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Spor kamuoyu tarafından beklenmeyen bu sonuç, İddaa tarafından da öngörülememişti. Fenerbahçe'yi favori olarak gösteren oranların ardından Beşiktaş'ın galibiyeti, herkesi ters köşe yapmıştı. Sarı-lacivertlilerin yenilmesi, Galatasaray'ın ise Çaykur Rizespor maçında iyi bir oyunla galibiyet alarak Fenerbahçe'nin sıralamada önüne geçmesiyle birlikte İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi. 

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.00

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş: 5.75

Alanyaspor: 10.00

Başakşehir: 15.00

Trabzonspor: 25.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 1.80

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 7.50 

Alanyaspor: 11.00

Başakşehir: 12.00

Trabzonspor: 30.00

11. HAFTA FİKSTÜRÜ

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Gaziantep FK (Bay)

Onur Çelik
Spor Editörü


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