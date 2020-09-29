Süper Lig'de 11 Eylül'de başlayan sezonun 3. haftası tamamlandı. Futbolun saha içindeki heyecanının yanı sıra saha dışında yaşanan transfer dönemi de futbolseverlerin heyecanını ayakta tutuyor. Türkiye'de 5 Ağustos'ta başlayan transfer döneminin sonlanmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Bu transfer döneminde Süper Lig takımları birçok flaş transfere imza attı ve atmaya devam ediyor. Transferin en çok dikkat çeken kulüpleri olarak Fenerbahçe ve Karagümrük olarak dile getiriliyor. Bu sezon 14 yeni oyuncuyu kadrosuna katan Fenerbahçe, şu ana kadar en çok transfer yapan kulüp konumunda.

Taraftarın en çok merak ettiği konular arasında ise Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? sorusu var. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek? 2020 transfer sezonu ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

4 Ağustos'ta başlayan transfer dönemi, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek. Süper Lig'de pandemi nedeniyle ilk kez ligler başladıktan bu kadar uzun süre sonra bitecek olan transfer dönemi, 6 gün sonra sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.