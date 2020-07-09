Türkiye Futbol Federasyonu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı toplantı ile Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yabancı kuralı değişti. TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonunda ilk aşaması uygulanacak olan kural, kulüplerin kadrosunda 14 yabancı oyuncu, sahada ise 8 yabancı oyuncuyu barındırmasına izin veriyor.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme imzalayabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı getirildi. Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcudan sadece 8'i müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacak.

Kurala göre önümüzde ki 3 sezon boyunca kademeli olarak daha da azaltılacak olan yeni yabancı sayısı 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında şöyle uygulanacak:

2021-2022 SEZONU

2021-2022 futbol sezonunda Süper Lig kulüpleri, en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Kotayı dolduran kulüpler için en az 1 yabancı oyuncu, 1 Ocak 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak.

Kadroda bulunan 12 futbolcudan sadece 7'si müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak.

2022-2023 SEZONU

Süper Lig kulüpleri, 2022-2023 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu kadroya katabilecek. Kulüplerin 10 futbolcuyla sözleşme yapılması halinde bu oyunculardan en az 1 tanesi 1 Ocak 2000 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek.

Sadece 6 yabancı uyruklu futbolcu müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecek. 2022-2023 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğmuş iki futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Süper Lig ile birlikte alt liglerde de değişim gören yabancı kuralı TFF 1. Lig'de şöyle olacak:

TFF 1. Lig için gelecek 3 sezonki yabancı futbolcu sayısı ve oyuncu uygunluğu belirlendi.

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak.

Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.

2020-2021 sezonunda 18 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş, 1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu tutulacak. Müsabaka isim listesinin 21 kişiye çıkarılması halinde ilave edilecek futbolcular için, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olması şartı aranacak.