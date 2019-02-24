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  3. Süper Lig'de yarın oynanacak derbi maçın muhtemel 11'leri;

Süper Lig'de yarın oynanacak derbi maçın muhtemel 11'leri;

Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak

Süper Lig'de yarın oynanacak derbi maçın muhtemel 11'leri;

BEŞİKTAŞ

Karius-Gökhan Gönül-Vida-Mirin-Adriano - Atiba- Medel -Quaresma-Dorukhan-Caner (Lens)-Burak

SAKAT: Oğuzhan

CEZALI: Ljajic

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 1.100 TL, VOLVO 1903 B - D: 1.000 TL, VOLVO 1903 A - E: 900 TL, VIP: 900 TL, 1. Kategori: 450 TL, 2. Kategori: 425 TL, 3. Kategori: 385 TL, 4. Kategori: 350 TL, 5. Kategori: 330 TL, 6. Kategori: 295 TL, 7. Kategori: 175 TL, 8. Kategori: 165 TL

FENERBAHÇE

Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Tolgay, Moses, Ayew, Slimani

SAKAT: Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Valbuena*

CEZALI: Yok

DHA

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