Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven
BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan, Medel, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, Boyd, Ljajic, Lens (Quaresma), Güven
SAKAT: Burak Yılmaz, Enzo Roco, Atiba Hutchinson, Domogoj Vida*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C - 875 TL, VOLVO 1903 B - D - 825, VOLVO 1903 A - E - 750, VIP - 750, 1. Kategori - 265 TL, 2. Kategori - 250, 3. Kategori - 225 TL, 4. Kategori - 215 TL, 5. Kategori - 180, 6. Kategori - 165 TL; 7. Kategori - 110 TL, 8. Kategori - 100 TL, Misafir - 100
GÖZTEPE
Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Castro, Deniz, Serdar, Yasin, Eren
SAKAT: Cameron Jerome
CEZALI: Yok
DHA
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