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  3. Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesinin muhtemel 11'leri

Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesinin muhtemel 11'leri

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt

Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesinin muhtemel 11'leri

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt

SAKAT: Kone, Muhammet

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Vıp 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Fernolle- Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren

SAKAT: Bifouma, Mina,

CEZALI: Yok

DHA

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