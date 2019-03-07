Süper Lig'de yarın oynanacak Sivasspor - Yeni Malatyaspor mücadelesinin muhtemel 11'leri
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Erdoğan Yeşilyurt
SAKAT: Kone, Muhammet
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Vıp 54 TL, Maraton 22 TL, Kuzey Kale Arkası 14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Tribünü 14,5 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle- Seth, Murat Yıldırım, Mustafa, Bülent, Issam, Aleksic, Adem, Barış, Guilherme, Eren
SAKAT: Bifouma, Mina,
CEZALI: Yok
DHA
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