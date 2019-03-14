Süper Lig'de yarın oynancak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri
Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson (Mehmet Topal), Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew, Soldado
FENERBAHÇE
Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson (Mehmet Topal), Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew, Soldado
SAKAT: Tolga, Valbuena, Dirar*, Mehmet Topal*
CEZALI: Serdar Aziz
BİLET FİYATLARI: Migros Tribünü F Blok: 45 TL, Fenerium Üst H-I Blok :115 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 210 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 250 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 305 TL, Misafir Tribünü: 57 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan - Douglas, Fatih, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Özer, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Muhammet
CEZALI: Braz
DHA
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