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  3. Süper Lig'de yarın oynancak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de yarın oynancak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson (Mehmet Topal), Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew, Soldado

Süper Lig'de yarın oynancak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçının muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE

Volkan- Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson (Mehmet Topal), Tolgay, Mosses, Zajc, Ayew, Soldado

SAKAT: Tolga, Valbuena, Dirar*, Mehmet Topal*

CEZALI: Serdar Aziz

BİLET FİYATLARI: Migros Tribünü F Blok: 45 TL, Fenerium Üst H-I Blok :115 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü H Blok: 210 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü G Blok: 250 TL, Fenerium Alt Avis Tribünü F Blok: 305 TL, Misafir Tribünü: 57 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Tolgahan - Douglas, Fatih, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Özer, Diabate, Emre, Kone

SAKAT: Muhammet

CEZALI: Braz

DHA

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