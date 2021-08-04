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Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlama tarihi...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu sona ermesinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. Futbolseverler internette Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlama tarihi araştırıyor. İşte yeni sezonun başlama tarihi...

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlama tarihi...

Geçtiğimiz sezon 15 Mayıs itibari ile sona ermiş ve 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş olmuştu. O tarihin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçmesi ile birlikte futbolseverler yeni sezonu merakla beklemeye başladı. Bu kapsamda internette Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlama tarihi araştırıyor. İşte yeni sezonun başlama tarihi...

SÜPER LİG'DE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de yeni sezon Ağustos ayı itibariyle başlıyor. Yeni sezona, son şampiyon Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı mücadele ile start verilecek. 

SÜPER LİG 2021-2022 SEZONU BAŞLAMA TARİHİ

Beşiktaş - Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlayacak Süper Lig'e 13 Ağustos 2021 Cuma günü itibariyle start verilmiş olacak. Sezonun ilk maçı saat 20.30'da başlayacak.

4 BÜYÜKLERİN İLK MAÇLARI BELLİ OLDU

13 Ağustos 2021 Cuma 20.30: Beşiktaş - Çaykur Rizespor

15 Ağustos 2021 Pazar 21.45: Adana Demirspor - Fenerbahçe

16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:15: Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

16 Ağustos 2021 Pazartesi 21.45: Giresunspor - Galatasaray

İşte Süper Lig'de ilk hafta maçlarının fikstürü....

Süper Lig'de yeni sezon ne zaman başlıyor? Süper Lig 2021-2022 sezonu başlama tarihi...

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