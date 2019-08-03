Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftası belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı.
Yapılan açıklamada, ilk hafta 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor - Galatasaray arasında oynanacak maç ile başlayacak. Ligin 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'üncü haftada ise 1 Eylül Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçları oynanacağı bildirildi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.
Bununla birlikte, Medipol Başakşehir FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.
Ligde 1. Hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, ekiplerin Avrupa kupalarında bir üst tura erişmeleri halinde her iki takımın da eşit dinlenme sürelerine sahip olamayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenecek."
1. HAFTA
16 Ağustos Cuma
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
21.45 Sivasspor - Beşiktaş
18 Ağustos Pazar
19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.15 Göztepe - Antalyaspor
21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep
2.HAFTA
23 Ağustos Cuma
20.30 Beşiktaş - Göztepe
24 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü - Kayserispor
21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
25 Ağustos Pazar
19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor
19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor
21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor
21.45 Galatasaray - Konyaspor
26 Ağustos Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği
3.HAFTA
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
20.30 İstiklal Mobilya Kayserispor- Galatasaray
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
1 Eylül Pazar
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor
DHA
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