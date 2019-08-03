Süper Lig'de yeni sezonun ilk 3 haftası belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1-3. haftalarının müsabaka programını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ilk hafta 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor - Galatasaray arasında oynanacak maç ile başlayacak. Ligin 2'nci haftasında 24 Ağustos Cumartesi günü Medipol Başakşehir - Fenerbahçe, 3'üncü haftada ise 1 Eylül Pazar Fenerbahçe - Trabzonspor maçları oynanacağı bildirildi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Süper Ligde ilk yarının kalan programı, 29 - 30 Ağustos tarihlerinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Grup Fikstür çekimleri sonrasında düzenlenerek ilan edilecek.

Bununla birlikte, Medipol Başakşehir FK'nın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na yükselmesi ve Play-Off Turu 1. maçının 20 Ağustos Salı gününe planlanması halinde, Yeni Malatyaspor'un 15 Ağustos Perşembe günü oynayacağı Avrupa Ligi maçı da dikkate alınarak, her iki takıma eşit dinlenme günü sağlanamayacak olması nedeniyle 1. haftada oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK müsabakası ileri bir tarihe ertelenecek.

Ligde 1. Hafta oynanacak Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, ekiplerin Avrupa kupalarında bir üst tura erişmeleri halinde her iki takımın da eşit dinlenme sürelerine sahip olamayacağı gerekçesiyle ileri bir tarihe ertelenecek."

1. HAFTA

16 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor

21.45 İstiklal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor

21.45 Sivasspor - Beşiktaş

18 Ağustos Pazar

19.15 Konyaspor - MKE Ankaragücü

19.15 Göztepe - Antalyaspor

21.45 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir

21.45 Kasımpaşa - Trabzonspor

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep

2.HAFTA

23 Ağustos Cuma

20.30 Beşiktaş - Göztepe

24 Ağustos Cumartesi

19.15 MKE Ankaragücü - Kayserispor

21.45 Alanyaspor - Kasımpaşa

21.45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

25 Ağustos Pazar

19.15 Çaykur Rizespor - Demir Grup Sivasspor

19.15 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

21.45 Antalyaspor - Yukatel Denizlispor

21.45 Galatasaray - Konyaspor

26 Ağustos Pazartesi

20.00 Gazişehir Gaziantep - Gençlerbirliği

3.HAFTA

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü

20.30 İstiklal Mobilya Kayserispor- Galatasaray

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Konyaspor - Antalyaspor

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

1 Eylül Pazar

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir

21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor

DHA