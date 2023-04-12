Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu, Samsunspor 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı

Karadeniz temsilcisi Samsunspor, 2022-2023 Futbol sezonunda ligin bitimine 5 maç kala deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşarak 11 yıl sonra süper Li'ge çıkmayı garantiledi.

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Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu, Samsunspor 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı

Futbol liglerimizin köklü ve tecrübeli takımlarından biri olan 11 yıl önce süper lige veda ederek uzun yıllar çıkmak için mücadele eden Karadeniz temsilcisi Samsunspor, mücadele ettiği 1. Lig'de bitime 5 maç kala süper lige çıkmayı garantiledi.

KIRMIZI BEYAZ TARAFTARI GELEN ŞAMPİYONLUK SONRASI SOKALARA ÇIKTI

66 puanı olan Samsunspor, deprem bölgesi takımlarından Yeni Malatyaspor ve Adanaspor ile oynayacağı maçlardan hükmen galip sayılacağı için 72 puana ulaşacak. En yakın rakibi 57 puanla Eyüpspor'un bugün oynadığı Gençlerbirliği maçında 2-0 kaybetmesi ile lider Samsunspor bitime 5 maç kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Kırmızı-beyazlı ekibin taraftarları bu beklenmedik anda gelen şampiyonluk sonrası şehrin meydanlarına inerek şampiyonluk kutlaması yaptı.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Samsunsporlu taraftarlar bayraklar, meşaleler ve marşlarla şampiyonluğu kutladılar. 11 yıllık Süper Lig hasretini rakibinin puan kaybıyla nisan ayında sonlandıran Samsunspor'da taraftarlar davul ve zurnalar eşliğinde göbek atarak şampiyonluk kutlaması yaptılar.

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu, Samsunspor 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı

11 YIL SONRA GELEN ŞAMPİYONLUK SONRASI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

11 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası büyük sevinç yaşayan taraftarlar, "11 yıl sonra Süper Lig'deyiz. Duygularımızı anlatacak kelime bulamıyoruz. Allah'ın bugünleri gösterdiği için şükrediyoruz. Seneye de Süper Lig'e damga vuracağız" dediler.

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu, Samsunspor 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı

SAMSUNSPOR LİG'İN BİTİMİNE 5 MAÇ KALA ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ

Ligin bitimine 5 hafta kala Samsunspor'un en yakın şampiyonluk rakiplerinden Eyüpspor'un 57 puanı (31 maç), Sakaryaspor'un 55 puanı (30 maç), Çaykur Rizespor'un 54 puanı (29 maç) ve Pendikspor'un 54 puanı (30 maç) bulunuyor.

Süper Lig'e çıkan ilk takım belli oldu, Samsunspor 11 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkmayı başardı

Şampiyonluk yolundaki 4 rakibinden de 2'li averajı iyi olan Samsunspor, diğer rakipleri kalan tüm maçları kazanıp 72 puana ulaşsa bile 2'li averajla şampiyonluğu garantileyerek Süper Lig'e çıktı.

KAYNAK: İHA

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