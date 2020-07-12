Süper Lig'e yükselen ilk takım Hatayspor oldu!

TFF 1. Lig'de Hatayspor, Adanaspor'u 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor, 10 kişi oynayan Adanaspor karşısında 1-0 geriye düştü ancak 78'de Helder Barbosa'nın golüyle durum 1-1'e geldi. 89'da Yusuf'un attığı golle konuk ekip maçtan 2-1 üstün ayrıldı ve Süper Lig'e yükseldi.

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkması halinde teknik direktör Mehmet Altıparmak, TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu.

Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.