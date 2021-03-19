Süper Lig'in 4 büyük kulübü yeniden yapılandırmanın detaylarını KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçların yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile anlaştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, Süper Lig'in 4 büyük kulübü, söz konusu anlaşmanın ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçların yeniden yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile anlaştı.
Süper Lig'in 4 büyük kulübü yapılan yeni mukavelenin ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Buna göre kulüpler, ilk anapara ödemesini 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesini ise 31 Mayıs 2030 tarihinde gerçekleştirecek.