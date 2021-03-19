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  3. Süper Lig'in 4 büyük kulübü yeniden yapılandırmanın detaylarını KAP'a bildirdi!

Süper Lig'in 4 büyük kulübü yeniden yapılandırmanın detaylarını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçların yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile anlaştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, Süper Lig'in 4 büyük kulübü, söz konusu anlaşmanın ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Süper Lig'in 4 büyük kulübü yeniden yapılandırmanın detaylarını KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, borçların yeniden yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile anlaştı.

Süper Lig'in 4 büyük kulübü yapılan yeni mukavelenin ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Buna göre kulüpler, ilk anapara ödemesini 31 Ağustos 2023, son anapara ödemesini ise 31 Mayıs 2030 tarihinde gerçekleştirecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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