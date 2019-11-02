Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden forma giyen oyunculardan oluşan en değerli ilk 11 belli oldu. En pahalı ilk 11'de Galatasaray'dan 3, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 2 oyuncu yer aldı.

1 11 Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Piyasa Değeri: 6,00 mil. € Yaş:23