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  3. Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden forma giyen oyunculardan oluşan en değerli ilk 11 belli oldu. En pahalı ilk 11'de Galatasaray'dan 3, Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor'dan 2 oyuncu yer aldı.

Süper Lig'in en pahalı ilk 11'i belli oldu 1111

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Piyasa Değeri: 6,00 mil. €

Yaş:23