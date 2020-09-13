Trabzonspor - Beşiktaş maç sonucu | Trabzonspor - Beşiktaş maç özeti

Süper Lig’in ilk haftası Trabzonspor Beşiktaş maçı ile dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip Medical Park Stadyumu'nda karşılaştı.

Maçta Beşiktaş'ın gollerini 29. dakikada Tyler Boyd'un, 64. dakikada Bernard Mensah ve 74. dakikada Lens attı. Trabzonspor'un tek golü ise 86. dakikada Abdülkadir Ömür'den geldi.

Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesi Beşiktaş'ın 3-1 galibiyetiyle sona erdi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DAKİKALAR

29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyah-beyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

42. dakikada Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada dar alanda etkili hareketlerle Mensah, sağdan içeri girdi, vurduğu top dışarı gitti.

49. dakikada Oğuzhan sol kasığından sakatlandı ve sedyeyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Oğuzhan’ın yerine Dorukhan oyuna girdi.

59. dakikada Guilherme, serbest vuruştan ortasını yaptı, iyi bölgeye giden topa Gaston Campi dokunamadı.

61. dakikada korner esnasında Flavio’nun müdahalesiyle Atiba, ceza sahası içinde yerde kaldı oyun devam ederken VAR uyarısıyla penaltı inceleniyor.

62. dakikada PENALTI VE KIRMIZI KART! Beşiktaş lehine penaltı kararı çıktı. Flavio’ya sarı kart çıkarken Trabzonspor’la ilk maçına çıkan oyuncu ikinci sarı karttan oyundan atıldı. Flavio ilk sarı kartını 43’te görmüştü.

64. dakikada Mensah penaltıdan skoru 2-0 yaptı!

74. dakikada Dorukhan’ın içeri güzel çevirdiği pasta oyuna 73’te dahil olan Lens topu ağlara gönderdi.

79. dakikada Abdülkadir Ömür, serbest vuruşta kaleyi yokladı, Ersin sert şutta topa iki hamlede hakim olabildi.

86. dakikada Welinton, Ersin anlaşmazlığında Abdülkadir Ömür’ün golüyle skor 3-1’e geldi.

Maç, Beşiktaş'ın 3-1 lik üstünlüğüyle sona erdi.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımın 11'inde Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu oldu.

Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.

TRABZONSPOR'DA EKSİK FAZLA

Bordo-mavili takımda Beşiktaş maçında sakatlıkları bulunan Anders Trondsen, Joao Pereira, Marlon, Majid Hosseini, Yusuf Sarı ve Salih Kavrazlı yer almadı.

Norveç Milli Takım kampının ardından Trabzon'a dönmeyen ve Almanya'nın Leipzig takımı ile transfer görüşmeleri yapan golcü oyuncu Alexander Sörloth da kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Eddie Newton, Safa Kınalı, Abdurrahim Dursun, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Süleyman Cebeci ve Kerem Baykuş gibi genç oyuncuları kadroya dahil etti.

EDDIE NEWTON İLK KEZ TRABZONSPOR'DA TAKIMIN BAŞINDA SAHAYA ÇIKTI

Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı.

Geçen sezon ligin son haftası öncesi Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde İstanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU VE MONTERO YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Georges-Kevin N'Koudou ile lisansı henüz çıkarılmayan Francisco Montero, kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı takım, PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki karşılaşma 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği ile sahaya çıktı.

Yedek kulübesine çekilen Jeremain Lens ve sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Oğuzhan Özyakup ile Ajdin Hasic 11'de kendilerine yer buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.