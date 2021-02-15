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Süper Lig'in yeni adı ne oldu? Süper Lig'in adı neden değişti?

Türkiye Süper Lig'inin adı değişti. Bu kapsamda futbolseverler isim değişikliğinin nedenini merak ediyor. Peki Süper Lig'in yeni adı ne oldu? Süper Lig'in adı neden değişti?

Süper Lig'in yeni adı ne oldu? Süper Lig'in adı neden değişti?

Süper Lig'de heyecan devam ederken yapılan sponsorluk anlaşması ile Süper Lig'in ismi değişti.

SÜPER LİG'İN YENİ ADI NE OLDU? SÜPER LİG'İN ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Süper Lig'in yeni adı Spor Toto ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında değişti. Süper Lig'in yeni adı Spor Toto Süper Lig oldu. TFF'den yakın zamanda konuya ilişkin resmi açıklanmanın yapılması bekleniyor. Öte yandan Spor Toto geçmiş dönemlerde de Süper Lig'în isim sponsoru olmuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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