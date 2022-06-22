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  3. Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ile Bandırmaspor, Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ile Bandırmaspor, Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

Yaz transfer döneminde ismi birçok takımla anılan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak'ın ismi Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ve TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile anılıyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü ile Bandırmaspor, Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

Futbolda yaz transfer dönemi resmen başladı. Kadrolarını güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ve TFF 1.Lig ekibi Bandırmaspor, transferde karşı karşıya geldi.

İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILMIŞTI

Alınan bilgilere göre iki ekip, ismi Süper Lig ve birçok yabancı takımla ismi anılan golcü futbolcu Tolgahan Nurhak'ı transfer etmek için menajeriyle temas kurdu. 

Süper Lig'in yeni ekipleri Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Oyuncunun menajeri tekliflere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Oyuncumu birçok kulüp istiyor. Hangi kulübe gideceğini önümüzdeki günlerde açıklayacağız" ifadelerini kullandı. 

Süper Lig'in yeni ekipleri Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

KATAR'A TRANSFER OLDUĞU HABERLERİ ÇIKMIŞTI

Yıldız futbolcunun hangi takıma gideceği merak edilirken geçtiğimiz günlerde medyaya yansıyan haberlerde Nurhak'ın  Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Shamal SC'ye transfer olduğu belirtilmişti.

Ayrıca yıldız futbolcuya Hatayspor, Gürcistan Ligi takımları da ilgi göstermişti. 

Süper Lig'in yeni ekipleri Tolgahan Nurhak için karşı karşıya geldi! Menajeri açıklama yaptı

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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