Fenerbahçe Kasımpaşa maç sonucu | Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı ağırladı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor'a kaybeden ve ağır yara aldı. Taraftarı önünde 3 puana ulaşıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı isteyen Fenerbahçe Kasımpaşaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertli takımda Max Kruse ve Emre Belözoğlu sakatlıkları nedeniyle forma giymezken, Kasımpaşa'da ise kart cezalısı Veysel Sarı kadroda bulunmadı.

Maçta ilk gol Fenerbahçeli oyuncu Vedat Muriqi'den geldi. 6. dakikada Vedat Muriqi penaltıdan topu ağlara gönderirken, kaleci Fatih köşeyi tahmin etti ancak topa dokunamadı. 37. dakikada ise Kasımpaşa Khalili'nin golüyle 1-1'lik beraberliği yakaladı. 44. dakikada Vedat Muriqi topu ters köşeye yolladı ve Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçerdi. 56. dakikada Kasımpaşa, Ben Youssef'in golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. 59. dakikada ise Fenerbahçe, Serdar Aziz'in ön direkte kafayla topu ağlara yollaması ile 3-2 öne geçti.

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Fenerbahçe'nin 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINDAN DAKİKALAR

3. dakikada Victor Moses, Karim Hafez'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Mücadele çok hızlı başladı. Kasımpaşa'nın kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top desteğe gelen Vedat Muriç'e geldi. Kosovalı'nın pasında topla buluşan Moses, bir anda hızlandı ve Paşa'nın yarı sahasına kadar geldi. Moses'ın pasında topla buluşan Ozan'ı Hajradinovic düşürünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vedat Muriç, topu ağlarla buluşturdu ve bu sezonki 6. golünü attı.

Kasımpaşa, 13. dakikada tehlikeli geldi. Yusuf Erdoğan'ın pasında topla buluşan Aytaç Kara, ceza sahasının hemen önünden sert bir şut gönderdi, top direğin hemen yanından auta çıktı.

14'te Fenerbahçe etkili geldi. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Kasımpaşa savunması kafayla uzaklaştırmak istedi. Garry Rodrigues, önünde kalan topa vuruşunu yaptı. Kaleci Fatih Öztürk topun sahibi oldu.

17. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda Vedat Muriç, Kasımpaşa savunmasından sıyrıldı ve kafa vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top az farkla auta çıktı.

34. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in pasında savunma arkasına sarkan Koita, Altay ile karşı karşıya kaldı. Golcü futbolcunun şutunda pozisyonunu çok iyi alan genç eldiven, topu kornere çeldi.

37'de Kasımpaşa golü buldu. Fenerbahçe savunmasının hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Khalili, boş koşu yapan Koita topu attı. Koita bekletmeden Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Başarılı kanat oyuncusu ceza sahasında boş durumda olan Khalili'yi topla buluşturdu. İsveç'lin bomboş durumda attığı şut ağlarla buluştu ve eşitlik geldi.

41'de Moses'tan harika bir şut geldi. Nijeryalı oyuncu, Vedat Muriç'ten seken topa sol ayağıyla harika bir şut çıkardı. Aytaç'a çarpa top kornere çıktı. Kazanılan korderde topun başına Tolga Ciğerci geçti. Tolga'nın ortasına iyi yükselen Luiz Gustavo kafa vuruşunu yaptı. Gustavo'nun kafa vuruşunda Kasımpaşalı oyuncuya çarpıp kornere giden top sonrasında Fenerbahçe penaltı bekledi. Ali Palabıyık VAR ekranına gitti. VAR incelemesinin ardından Fenerbahçe penaltı kazandı. Penaltıya sebebiyet veren Loret Sadiku sarı kart gördü.

Topun başına yine Muriç geçti. Fatih'i ve topu ayrı köşelere gönderen Kosovalı golcü takımını yeniden öne geçirdi.

Hakeme itirazları sonucu Serdar Aziz 43'de sarı kart gördü.

Penaltı kararına itiraz eden ve hakemi alkışlayan Karim Hafez, art arda gördüğü 2 sarı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kart gören Hafez'i takım arkadaşları güçlükle oyun alanının dışarısına çıkardı.

Kasımpaşa ikinci yarıya değişiklikle başladı. Olivier Veigneau ikinci yarıda Abdul Rahman Khalili'nin yerine oyuna dahil oldu.

53. dakikada Luiz Gustavo'nun ara pasına Garry Rodrigues hareketlendi ancak Fernandes kritik bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in yerine Nabil Dirar oyuna girdi.

54'te Paşa, Yusuf Erdoğan'la tehlikeli geldi. Gelişen Kasımpaşa atağında Koita topu Yusuf Erdoğan'a aktardı. Fenerbahçe kalesine doğru topla hareketlenen Yusuf'un şutunda Altay gole izin vermedi ve top kornete gitti. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda top Ben Youssef'in önünde kaldı. Tecrübeli oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu.

57. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan yerini İlhan Depe'ye bıraktı.

Fenerbahçe 59'da Serdar Aziz'le yeniden öne geçti. Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşuna markajydan kurtulan ve çok iyi yükselen Serdar Aziz topu kafayla ağlara gönderdi, takımını öne geçiren isim oldu.

Altay kalesini gole kapattı. Sol kanattan İlhan Depe'nin yaptığı sert orta, boş durumda olan Ben Youssef'e gelmenden topu Altay kontrol etti.

70. dakikada Vedat Muriç, Aytaç Kara'ya yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gören isim oldu.

72. dakikada Fenerbahçe'de Jailson, Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna girdi.

Fenerbahçe'nin Şili'li sağ beki Mauricio Isla, Veigneau'ye yaptığı faulün ardından direk kırmızı kart gördü. İki takım da 10 kişi.

80. dakikada Kasımpaşa'da Fernandes, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kasımpaşa üçüncü ve son değişikliğini yaptı. Loret Sadiku yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

90+3. dakikada Fenerbahçe son değişikliğini yaptı. Victor Moses oyundan çıktı, yerine Sadık Çiftpınar girdi.

90 dakika Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇINDAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa karşında takımının ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal, geçen hafta 1-0 yenildikleri İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre kadrosunda zorunlu bir değişiklik yaptı. Yanal, sakatlığı bulunan Emre Belözoğlu'nun yerine Tolga Ciğerci'ye ilk 11'de şans verdi.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Yanal, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Zanka, Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'dan kurdu. Orta sahanın ortasında Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci ve Ozan Tufan görev yaparken, kanatlarda Victor Moses ile Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda ise Vedat Muric oynadı.

EMRE BELÖZOĞLU SAKATLIĞI NEDENİYLE FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURUCUSU ATATÜRK'ÜN ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ UNUTULMADI

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yılında andı.

Sarı-lacivertli futbolcular, sahaya üzerinde Atatürk'ün portresinin yer aldığı "Sonsuz özlemle, ebediyete dek kalbimizde..." yazılı pankartla çıktı.

KASIMPAŞA'DA 4 ÖNEMLİ FUTBOLCU EKSİK

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısına dört önemli futbolcusundan yoksun çıktı.Lacivert-beyazlılarda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç men cezası alan kaptan Veysel Sarı ile sakatlıkları devam eden Mame Thiam ve David Pavelka, kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, geçen hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk 11'inden ise 4 değişiklik yaptı. Geçen hafta ilk 11'de oynayan Quaresma ve Veysel Sarı cezaları nedeniyle kadroda yer almazken, Mustafa Pektemek ile kaleci Ramazan Köse yedek kulübesinde oturdu. Bu oyuncuların yerine Kemal Özdeş, kaleci Fatih Öztürk, Jorge Fernandes, Yusuf Erdoğan ve Abdul Rahman Khalili'yi ilk 11'de oynattı.

KASIMPAŞA 13 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 13 maçta galip gelemedi.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 13 maçtan 11'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı.

İKİ TAKIM ARASINDA OYNAN MAÇLARA İLİŞKİN BİLGİ

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 32 müsabaka içinde en farklı skorlardan biri olarak kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA'NIN 14 MAÇTA GOLÜ BULUNMUYOR

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 32 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 18 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.