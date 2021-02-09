Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!

Avrupa'nın beş büyük ligine oranla Süper Lig'de oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde, birçok yeni isim kulüplere katıldı. Yeni transferlerin 85'i, kadroda kendilerine yer bulurken, bu isimler 25 gol kaydetmeyi başardı.

Yeni transferlerden en çok katkıyı Galatasaray görürken, Henry Onyekuru 3 gol, Mostafa Mohamed ise 2 golle takımına katkıda bulundu.

Henry Onyekuru'yu 3 golle takip eden diğer isimler ise şöyle:

Fabio Borini, Henry Onyekuru, Peter Zulj ve Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle: