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Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!

Süper Lig'de ara transfer döneminde kulüplerin kadrosuna kattığı yeni isimler, 25 gole direkt etki etti.

Süper Lig'in yeni transferlerinden gol yağmuru!

Avrupa'nın beş büyük ligine oranla Süper Lig'de oldukça hareketli geçen ara transfer döneminde, birçok yeni isim kulüplere katıldı. Yeni transferlerin 85'i, kadroda kendilerine yer bulurken, bu isimler 25 gol kaydetmeyi başardı. 

Yeni transferlerden en çok katkıyı Galatasaray görürken, Henry Onyekuru 3 gol, Mostafa Mohamed ise 2 golle takımına katkıda bulundu.

Henry Onyekuru'yu 3 golle takip eden diğer isimler ise şöyle:

Fabio Borini, Henry Onyekuru, Peter Zulj ve Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Ligde yeni takımlarında gol atan oyuncuların performansları şöyle:

FutbolcuTakımGolMaçSüre
Fabio BoriniFatih Karagümrük38687
Isaac Kiese ThelinKasımpaşa37534
Peter Antonio ZuljGöztepe36343
Henry OnyekuruGalatasaray33212
Anastasios BakasetasTrabzonspor23198
Mustafa MuhammedGalatasaray22135
Muhammed KamaraAtakaş Hatayspor16133
Aatıf ChahechouheBüyükşehir Belediye Erzurumspor15404
Andrea BertolacciFatih Karagümrük18582
Anton MaglicaHes Kablo Kayserispor13153
Uğur DemirokHes Kablo Kayserispor14271
Aliou BadjiMKE Ankaragücü14302
Stephen MallanYeni Malatyaspor1288
Mikkel DiskerudYukatel Denizlispor14110
Veton TushaYukatel Denizlispor1145
Onur Çelik
Spor Editörü
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