Süper Lig'in zirvesinde puan farkı kapandı

Süper Lig'de 19. hafta, Elazığ'da geçtiğimiz cuma günü meydana gelen ve Malatya ile çevre illeri de etkileyen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı dışında tamamlandı.

Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 90+3. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Demir Grup Sivasspor, liderliğini sürdürdü.

Sivasspor'a 1 puan 90+3'te geldi

Şampiyonluk hesapları yapan iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi ve Sivasspor ile puan farkını 4'e indirmiş oldu.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray da haftayı Sivasspor'un 8 puan gerisinde tamamladı.

Ligin 19. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: 2-0

Yukatel Denizlispor-Antalyaspor: 0-3

Göztepe-Beşiktaş: 2-1

İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 0-3

Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: 1-1

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: (Ertelendi)

Puan durumu:

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

31 Ocak Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor

17.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe

2 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa

16.00 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor

3 Şubat Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Göztepe