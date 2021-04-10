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  3. Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'in 33. haftasında A. Hatayspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı.

İKİNCİ YARIDAN MAÇ AYRINTILARI

55. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Boupendza'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

61. dakikada Soner sağdan kullandığı serbest vuruşta Jahovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.

64. dakikada Traore'nin kullandığı korner vuruşunda Mame Diouf rakip savunmanın arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

78. dakikada Burekovic'in soldan ortasına Jahovic iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

87. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Diabete'nin pasında Ndiaye kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Munir gole izin vermedi.

90. dakikada Muhammed Mert'in sol kanattan ortasına Mame Diouf kafa ile vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-3

MAÇIN DETAYLARI

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Erkan Özdamar, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Hatayspor

Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Katranis, Isaac Sackey, Youssouf Kone, Abdurrahman Canlı, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Göztepe

Yedekler: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Yalçın Kayan, Zulj, Berkan Emir

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller

Mame Diouf (dk. 64 ve 90) (Hatayspor), Jahovic (dk. 30, 38 ve 78) (Göztepe)

Sarı kartlar 

Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Esiti, İrfan Can (Göztepe), Akintola, Kamara (Hatayspor)

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

Süper Lig'te Hatayspor-Göztepe maçı, Göztepe'nin üstünlüğü ile sona erdi: 3-2

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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