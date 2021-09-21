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  3. Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten 24.9 milyon TL’lik devirli tutara sahip şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

21 Eylül Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın 3 günü yapılan Süper Loto çekilişlerinde altı talihli numara belirleniyor. Peki Süper Loto'nun 21 Eylül Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto sonuçları Süper Loto sonuçları Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 EYLÜL 2021 PAZAR

Süper Loto'nun 21 Eylül Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 19 EYLÜL 2021

Süper Loto'nun 19 Eylül Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

5 17 27 38 47 52

Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

Süper Loto çekiliş sonuçları 21 Eylül 2021 Salı | 21.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

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