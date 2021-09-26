Lavlara karşı tek başına ayakta kaldı! Şaşırtan kurtuluş26 Eylül 2021 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıMusikişinas ne demek, TDK'ya göre Musikişinas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?26 Eylül 2021 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | Şans Topu sonuçları 2021 sorgulama ekranıBaşörtülü Müslüman kadına ırkçı saldırı! 'Defol Türkiye’ye git'Galatasaray - Göztepe maçı canlı izle | Beinsports 1 canlı yayın izle linkiBaşakşehir - Rizespor maçı canlı izle | Beinsports 2 canlı yayın izle linkiNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 26 Eylül 2021 Pazar | İkizler bugün sizin gününüz! Peki ya diğer burçları neler bekliyor?Bakımevinde engelli öğrenciye şiddet vakası ortaya çıkarıldı! Şahsın ilk vakası değilmiş
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

Süper Loto'da heyecan dorukta. Geçen çekilişten 28.2 milyon TL’lik devirli tutara sahip şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. İşte Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

26 Eylül Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftanın 3 günü yapılan Süper Loto çekilişlerinde altı talihli numara belirleniyor. Peki Süper Loto'nun 26 Eylül Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 26 EYLÜL 2021 PAZAR

Süper Loto'nun 26 Eylül Pazar günkü çekilişinde kazandıran numaralar: Henüz açıklanmadı. Çekilişin yapılmasının ardından rakamlar haberimizde güncellenecektir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 23 EYLÜL 2021

Süper Loto'nun 23 Eylül Perşembe günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

3 - 15 - 20 - 45 - 56 - 58 

Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

Süper Loto çekiliş sonuçları 26 Eylül 2021 Pazar | 26.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT