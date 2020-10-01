Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Ekim 2020 Perşembe

Süper Loto sonuçları için internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki 1 Ekim Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto hangi şanslı numaralara isabet etti? İşte tüm detaylar.

Süper Loto ile zengin olma hayali kuran binlerce şans oyunusever gözünü 1 Ekim çekilişine dikti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 EKİM

1 Ekim Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 EYLÜL

29 Eylül Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar: 01 14 20 31 46 50

29 Eylül Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 13 kişi 22.152,55 TL, 4 bilen 726 kişi 617.00 TL, 3 bilen 16.936 kişi 32.10 TL, 2 bilen 174.086 kişi ise 3.30 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'nun kuralları şu şekildedir:

Süper Loto kuponunda 1 ve 60 sayıları arasından 6 adet sayı seçilmelidir. Şans oyunuseverler tarafından seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmak istenilmediği takdirde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek, terminalin belirlediği rastgele 6 numara ile de çekilişe katılabilinmektedir.

Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.