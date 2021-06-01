Bakan Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmayı sürdüreceğizHaluk Levent yardım başvurusu açıklaması | Haluk Levent Twitter paylaşımı | Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linkiSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Haziran 2021 SalıÜnlü şarkıcı Haluk Levent'ten müzisyenlere çağrı!Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 1 Haziran 2021 SalıKütahya Şeker halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Kütahya Şeker halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Fadime isminin anlamı nedir, Fadime ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Delice isminin anlamı nedir, Delice ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Mersin merkezli organize suç örgütü operasyonu: 79 şüpheliEmre Tilev, Sansürsüz Futbol'a katıldı! Ahmet Ercanlar ile çalışacak
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Haziran 2021 Salı

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Haziran 2021 Salı

Süper Loto'da heyecan dorukta. Süper Loto'nun geçen çekilişinden devreden büyük ikramiye 21.578.826 TL oldu. Peki Süper Loto 1 Haziran 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Haziran 2021 Salı

1 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'nun geçen çekilişinden devreden büyük ikramiye 21.578.826 TL oldu. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 1 Haziran 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 HAZİRAN 2021 SALI

1 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli odluğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 MAYIS

30 Mayıs Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

20 25 35 45 46 47

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 18 kişi 13.514,70 TL, 4 bilen 682 kişi 554,85 TL, 3 bilen 16 bin 383 kişi 28,00 TL ve 2 bilen 156 bin 22 kişi 3,10 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 30 Mayıs 2021 Pazar

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 30 Mayıs 2021 Pazar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT