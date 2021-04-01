Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 1 Nisan 2021 Perşembe

1 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 1 Nisan 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 1 NİSAN PERŞEMBE

1 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 30 MART

30 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

05 21 22 24 44 55

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 11 kişi 26.046,45 TL, 4 bilen 904 kişi 493,00 TL, 3 bilen 20 bin 427 kişi 26,45 TL, 2 bilen 189 bin 397 kişi ise 3,00 TL kazandı.