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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 11 Nisan 2021 Pazar

Süper Loto’da heyecan dorukta. Önceki çekilişten 16 milyon 97 bin liralık devreden ikramiye tutarı bulunan 11 Nisan Pazar günkü çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 11 Nisan 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 11 Nisan 2021 Pazar

11 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 11 Nisan 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 NİSAN 2021 PAZAR

11 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 NİSAN

 

8 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

11 14 27 35 48 58

Süper Loto'nun 8 Nisan Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 11 kişi 29.904,00 TL, 4 bilen 1001 kişi 511,15 TL, 3 bilen 22.020 kişi 28.20 TL, 2 bilen 210.999 kişi 3,10 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 8 Nisan 2021 Perşembe

Berkem Temizel
Gece Editörü
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