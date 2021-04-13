Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 Salı
Süper Loto’da heyecan dorukta. 13 Nisan Salı günkü çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 13 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...
13 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 13 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 NİSAN 2021 SALI
13 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...
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SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 NİSAN
11 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:
19 31 38 40 53 60
Süper Loto'nun 11 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 8 kişi 28.402,90 TL, 4 bilen 560 kişi 631,15 TL, 3 bilen 14 bin 180 kişi 30,25 TL ve 2 bilen 140 bin 5 kişi 3,20 TL kazandı.