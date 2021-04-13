Son dakika | Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyorSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 SalıMasumlar Apartmanı 29. canlı izle| Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleBaraj 35. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. bölüm canlı izle |EDHO son bölüm canlı izleMarmaris 16 Nisan Cuma günü bisikletçileri ağırlayacakMavera ne demek? Mavera TDK anlamıBursa'da bakıcılık yaptığı evi soyarak kaçan kadını bulana 20 bin lira ödül verilecekGalatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den imalı gönderme: Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinlerMaveraya Yolculuk dizisi gerçek mi, konusu nedir, nerede çekildi?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 Salı

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 Salı

Süper Loto’da heyecan dorukta. 13 Nisan Salı günkü çekilişte büyük ikramiyenin isabet ettiği rakamlar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 13 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 13 Nisan 2021 Salı

13 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 13 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 13 NİSAN 2021 SALI

13 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 11 NİSAN 

 

11 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

19 31 38 40 53 60

Süper Loto'nun 11 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 8 kişi 28.402,90 TL, 4 bilen 560 kişi 631,15 TL, 3 bilen 14 bin 180 kişi 30,25 TL ve 2 bilen 140 bin 5 kişi 3,20 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 11 Nisan 2021 Pazar

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT