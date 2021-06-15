Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 15 Haziran 2021 Salı

15 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 15 Haziran 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 HAZİRAN 2021 SALI

15 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 13 HAZİRAN

13 Haziran Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

11 12 14 41 50 54

Süper Loto'nun 13 Haziran Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bişlen çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.

5 bilen 10 kişi 26.094,55 TL, 4 bilen 652 kişi 622,55 TL, 3 bilen 16 bin 537 kişi 29,80 TL ve 2 bilen 164 bin 174 kişi 3.15 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz.