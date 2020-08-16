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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Ağustos 2020 Pazar

Milli Piyango İdaresi'nin Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere haftada 3 gün düzenlediği Süper Loto çekiliş sonucunda şanslı numaralar ne oldu? Süper Loto'nun bu haftaki talihlisi kim oldu? İşte 16 Ağustos Süper Loto tüm detayları.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Ağustos 2020 Pazar

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan resmi Süper Loto sonuçları için internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki 16  Ağustos Pazar Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto hangi şanslı numaralara isabet etti? İşte tüm detaylar.

Süper Loto ile zengin olma hayali kuran binlerce şans oyunuseverleri gözünü 16 Ağustos çekilişine dikti. 

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 AĞUSTOS

Şanlı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO 13 AĞUSTOS 

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları: 33 - 29 - 50 - 13 - 35 - 26

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Ağustos 2020 Pazar

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SÜPER LOTO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) yapılmaktadır. Şanslı numaralar saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli olmaktadır

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Ağustos 2020 Pazar

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,
Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.
5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,
6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.

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