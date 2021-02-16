Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 16 Şubat 2021 Salı

16 Şubat Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 16 Şubat 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 ŞUBAT SALI

16 Şubat Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 ŞUBAT

14 Şubat Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 12 23 43 45 48 49

Süper Loto'nun 14 Şubat Pazar günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti.

5 bilen 14 kişi 13.997,85 TL, 4 bilen 642 kişi 474,80 TL, 3 bilen 14 bin 8 kişi 26,40 TL ve 2 bilen 127 bin 876 kişi 3.05 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.