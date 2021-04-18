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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Nisan 2021 Pazar

Süper Loto’da heyecan dorukta. 18 Nisan Pazar günkü çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL'yi aştı. Peki Süper Loto 18 Nisan 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Nisan 2021 Pazar

18 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. 18 Nisan Pazar günkü çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon TL'yi aştı. Peki Süper Loto 18 Nisan 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 NİSAN 2021 PAZAR

 18 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 15 NİSAN 

15 Nisan Perşembe  günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

04 09 37 43 45 54 

Süper Loto'da 6 bilen 1 kişi 19.944.580,45 TL, 5 bilen 13 kişi 24.075,15 TL, 4 bilen 987 kişi 493,25 TL, 3 bilen 21 bin 934 kişi 26,95 TL, 2 bilen 201 bin 214 kişi ise 3,10 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 15 Nisan 2021 Perşembe

Berkem Temizel
Gece Editörü
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