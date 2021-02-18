Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Şubat 2021 Perşembe

18 Şubat Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 18 Şubat 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 18 ŞUBAT PERŞEMBE

18 Şubat Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 16 ŞUBAT

16 Şubat Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

01 - 08 - 12 - 40 - 52 - 56

Süper Loto'nun 16 Şubat Salı günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'fda büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 14 kişi 19.335,85 TL, 4 bilen 623 kişi 675,90 TL, 3 bilen 15 bin 908 kişi 32,10 TL ve 2 bilen 160 bin 778 kişi 3,35 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.