Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Ağustos 2020 Pazar

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan resmi Süper Loto sonuçları için internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Süper Loto ile zengin olma hayali kuran binlerce şans oyunuseverleri gözünü 2 Ağustos çekilişine dikti. Peki 2 Ağustos 2020 Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto hangi şanslı numaralara isabet etti? İşte tüm detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 AĞUSTOS

Şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir...

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SÜPER LOTO 30 TEMMUZ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 667'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 5, 11, 31, 40, 45 ve 53 olarak belirlendi.

Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 943 bin 698 lira 52 kuruşluk ikramiye devretti.

SÜPER LOTO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişiyle ilgili Milli Piyango’dan heyecanlandıran bir haber geldi. 2 Ağustos Pazar günü itibariyle Süper Loto çekilişleri pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

Süper Loto çekilişleri Pazar, Salı ve Perşembe günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 20:00’da yapılacak.

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca ” oyun ” olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. Süper Loto sonuçları pazar, salı ve perşembe günleri saat 20.00 MPİ canlı yayını ile belirlenir.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.