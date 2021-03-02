Son dakika | Çiğ köftesi acılı olduğu için iş yeri çalışanını darp etmişti! Skandal olayda flaş gelişme2 Mart Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mart 2021 SalıSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 2 Mart SalıEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Pınar'ından skandal açıklamalar!SON DAKİKA! AB'den Rusya'ya Navalnıy yaptırımıFenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can'dan konuşulacak açıklama: Kulübü dışarıdan karıştırmak isteyenler oluyorŞizofreni hastası çocuk annesini öldürdü!Japonya'da korkulan oldu! Pzifer ve Biontech aşısını olan kişi hayatını kaybettiBir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci'den haber geldi!
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mart 2021 Salı

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mart 2021 Salı

Süper Loto'nun 2 Mart Salı günkü çekilişi için heyecan dorukta. Şans oyunu tutkunları Süper Loto 2 Mart Salı günkü çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki Süper Loto 2 Mart 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte ayrıntılar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mart 2021 Salı

2 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 2 Mart 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 MART SALI

2 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ŞUBAT

28 Şubat Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

01 09 11 56 59 60

Süper Loto'nun 28 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 10 kişi 21.140,70 TL, 4 bilen 509 509 kişi 646,05 TL, 3 bilen 12 bin 878 kişi 31.00 TL ve 2 bilen 124 bin 610 kişi ise 3,35 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 28 Şubat 2021 Pazar

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT