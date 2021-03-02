Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mart 2021 Salı

2 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 2 Mart 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 MART SALI

2 Mart Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 28 ŞUBAT

28 Şubat Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

01 09 11 56 59 60

Süper Loto'nun 28 Şubat Pazar günü gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 10 kişi 21.140,70 TL, 4 bilen 509 509 kişi 646,05 TL, 3 bilen 12 bin 878 kişi 31.00 TL ve 2 bilen 124 bin 610 kişi ise 3,35 TL kazandı.