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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mayıs 2021 Pazar

Süper Loto'da heyecan dorukta. Devreden büyük ikramiye tutarının 6 milyon 770 bin lira olduğu çekilişte kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 2 Mayıs 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mayıs 2021 Pazar

2 Mayıs Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta.  Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 2 Mayıs 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 MAYIS 2021 PAZAR

2 Mayıs Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 NİSAN 

29 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

16 30 35 36 46 59

Süper Loto'nun 29 Nisan Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 15 kişi 20.953,85 TL, 4 bilen 878 kişi 556,85 TL 3 bilen 21 bin 512 kişi 27,55 TL ve 2 bilen 197 bin 628 kişi 3,15 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Nisan 2021 Perşembe

Berkem Temizel
Gece Editörü
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