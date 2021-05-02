Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 2 Mayıs 2021 Pazar

2 Mayıs Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 2 Mayıs 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2 MAYIS 2021 PAZAR

2 Mayıs Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 29 NİSAN

29 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

16 30 35 36 46 59

Süper Loto'nun 29 Nisan Perşembe akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 15 kişi 20.953,85 TL, 4 bilen 878 kişi 556,85 TL 3 bilen 21 bin 512 kişi 27,55 TL ve 2 bilen 197 bin 628 kişi 3,15 TL kazandı.