Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Ağustos 2020 Perşembe

Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan resmi Süper Loto sonuçları için internet üzerinde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki 20 Ağustos Perşembe Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper loto hangi şanslı numaralara isabet etti? İşte tüm detaylar.

Süper Loto ile zengin olma hayali kuran binlerce şans oyunuseverleri gözünü 20 Ağustos çekilişine dikti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 AĞUSTOS

20 Ağustos 2020 Perşembe Süper Lotoda şanslı numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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SÜPER LOTO 18 AĞUSTOS

18 Ağustos 2020 Salı Süper Lotoda şanslı numaralar: 17, 15, 32, 24, 26 ve 10

SÜPER LOTO HANGİ GÜN SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta 3 gün (Salı, Perşembe ve Pazar) yapılmaktadır. Şanslı numaralar saat 21.30'da yapılan canlı çekilişle belli olmaktadır

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

İkramiye çıkan biletler nereden alacaktır?

İkramiyeler kategorize edilip, çıkan rakamlara göre ikramiyeler belirli yerlerden alınır. Oynayan kişinin biletinde;

3 rakamı tuttuysa, bayilerden ikramiyeyi alabilir,

Büyük ikramiye bayiler tarafından ödenmez.

5 rakamı tuttuysa, Milli Piyango şubelerinden alabilir,

6 rakamı tuttuysa, Ankara’da olan Milli Piyango Genel Müdürlüğünden.

İkramiye çıkan bilette yırtılma durumu olduğunda ne olur?

Bu durum karşısında biletin sahibi Milli Piyango şubesine giderek yırtık biletini ibraz etmesi gerekiyor. Yetkililer tarafından bilet kontrol edilecektir. Olumlu sonuç dönüldüğünde ikramiye o kişiye verilebilir.

Geçerlilik süresi ne kadar?

İkramiyeyi kazanan kişi bir yıl içerisinde ikramiyeyi alabilir. Bir yıl sonunda ikramiye kazanan kişi biletini verse de ikramiyeyi alamaz.