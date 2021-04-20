Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Nisan 2021 Salı

20 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 20 Nisan 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 20 NİSAN 2021 SALI

20 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 NİSAN

18 Nisan Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

03 07 12 23 49 59

Süper Loto'nun 18 Nisan Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

5 bilen 12 kişi 14.141,65 TL, 4 bilen 509 kişi 518,60 TL, 3 bilen 12 bin 61 kişi 26,55 TL ve 2 bilen 112 bin 727 kişi 3,00 TL kazandı.