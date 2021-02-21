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  3. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Şubat 2021 Pazar

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Şubat 2021 Pazar

Süper Loto'nun 21 Şubat Pazar günkü çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 21 Şubat 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? Detaylar haberimizde...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Şubat 2021 Pazar

21 Şubat Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Peki Süper Loto 21 Şubat 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 21 ŞUBAT PAZAR

21 Şubat Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir... 

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 18 ŞUBAT

18 Şubat Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

08 16 26 28 44 52

Süper Loto'nun 18 Şubat Perşembe günü yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da büyük ikramiye devretti. Süper Loto'da 5 bilen 19 kişi 16.661,90 TL, 4 bilen bin 43 kişi 472,15 TL, 3 bilen 22 bin 551 kişi 26,50 TL ve 2 bilen 205 bin 227 kişi 3,05 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Şubat 2021 Perşembe

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 18 Şubat 2021 Perşembe

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır. 

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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