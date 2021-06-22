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Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Haziran 2021 Salı

Süper Loto'da heyecan dorukta. Haftada üç kez çekilişi yapılan Süper Loto’nun 22 Haziran Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki Süper Loto 22 Haziran 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Haziran 2021 Salı

22 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 22 Haziran 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 HAZİRAN 2021 SALI

22 Haziran Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 HAZİRAN

20 Haziran Pazar günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

05 06 09 12 38 44

Süper Loto'nun 20 Haziran Pazar günkü çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Süper Loto'da büyük ikramiye devretti. 

5 bilen 11 kişi 23.455,40 TL, 4 bilen 807 kişi 497,30 TL, 3 bilen 19 bin 87 kişi 25,50 TL ve 2 bilen 176 bin  213 kişi 2,90 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Haziran 2021 Pazar

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 20 Haziran 2021 Pazar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Süper Loto çekilişi salı, perşembe ve pazar akşamları saat 21:30'da yapılıyor. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden ve Milli Piyango Online üzerinden çekilişi canlı olarak izleyebilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto'yu Milli Piyango Online'dan ya da Milli Piyango uygulamasından oynayabilir veya en yakın satış noktalarından işlem yapabilirsiniz. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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