Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 22 Nisan 2021 Perşembe

22 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırılıyor. Peki Süper Loto 22 Nisan 2021 Perşembe günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE

22 Nisan Perşembe günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 20 NİSAN

20 Nisan Salı günkü Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar: 02 16 18 39 45 50

Süper Loto'nun 20 Nisan Salı akşamı gerçekleşen çekilişinde 6 bilen çıkmadı. 5 bilen 5 kişi 49.114,90 TL, 4 bilen 585 kişi 652.95 TL, 3 bilen 14 bin 832 kişi 31,25 TL, 2 bilen 149 bin 448 kişi ise 3,25 TL kazandı.