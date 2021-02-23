Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı

23 Şubat Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aşmış durumda. Peki Süper Loto 23 Şubat 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 ŞUBAT SALI

23 Şubat Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT

21 Şubat Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

01 10 19 29 49 55

Süper Loto'nun 21 Şubat Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 9 kişi 22.957,65 TL, 4 bilen 550 kişi 584,35 TL, 3 bilen 13 bin 170 kişi 29,60 TL ve 2 bilen 125 bin 256 kişi 3,25 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.