Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı23 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Survivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 23 Şubat SalıBaraj 23. bölüm canlı izle|Baraj son bölüm Fox TV canlı izleEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm canlı izle | EDHO son bölüm ATV canlı izleTaksim'de inanılmaz görüntüler: Güneşi gören koronayı unuttu!Masumlar Apartmanı 23. bölüm canlı izle |Masumlar Apartmanı son bölüm TRT1 canlı izleDengesini kaybederek balkondan düşen genç kız hayatını kaybettiBir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı

Süper Loto'nun 23 Şubat Salı günkü çekilişi için heyecan dorukta. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aşmış durumda. Peki Süper Loto 23 Şubat 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? Detaylar haberimizde...

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 23 Şubat 2021 Salı

23 Şubat Salı günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan Süper Loto'da kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından merak edildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 13 milyon TL'yi aşmış durumda. Peki Süper Loto 23 Şubat 2021 Salı günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 23 ŞUBAT SALI

23 Şubat Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Canlı yayını izlemek için tıklayın

MERAK EDENLER İÇİN

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 ŞUBAT

21 Şubat Pazar günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

01 10 19 29 49 55

Süper Loto'nun 21 Şubat Pazar akşamı yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiye devretti.

Süper Loto'da 5 bilen 9 kişi 22.957,65 TL, 4 bilen 550 kişi 584,35 TL, 3 bilen 13 bin 170 kişi 29,60 TL ve 2 bilen 125 bin 256 kişi 3,25 TL kazandı.

Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 21 Şubat 2021 Pazar

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Salı ve Perşembe olmak üzere haftada iki gün düzenlenen Süper Loto çekilişi saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans'ın noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır. 

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT