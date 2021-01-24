Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 24 Ocak 2021 Pazar

24 Ocak Pazar günkü Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Haftada 3 gün gerçekleştirilen Süper Loto'nun 24 Ocak Pazar günkü çekilişinde büyük ikramiye 32 milyon TL'yi aştı. Peki Süper Loto 24 Ocak 2021 Pazar günkü çekiliş sonucunda şanslı numaralar hangileri oldu? İşte detaylar....

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 24 OCAK PAZAR

24 Ocak Pazar akşamı yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 OCAK

21 Ocak Perşembe akşamı yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar:

22 29 39 46 48 60

Süper Loto'nun 21 Ocak Perşembe akşamı gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmadı.

Süper Loto'da 5 bilen 11 kişi 31.374,25 TL, 4 bilen 929 kişi 577,85 TL, 3 bilen 22.596 kişi 28,80 TL ve 2 bilen 215.936 kişi 3,15 TL kazandı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Süper Loto çekilişi her hafta Perşembe günü saat 21:30'da yapılmaktadır. Şisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı olarak internetten izlenebilmektedir.

Süper Loto ve diğer şans oyunlarının çekilişleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde yapılmaktadır.

Süper Loto çekilişleri Şans Merkezi denilen çekiliş stüdyosunda gerçekleştirilmektedir. Süper Loto'da çekilişler, Milli Piyango Online'dan canlı olarak verilmektedir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto'nun kuralları şu şekildedir:

Süper Loto kuponunda 1 ve 60 sayıları arasından 6 adet sayı seçilmelidir. Şans oyunuseverler tarafından seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Süper Loto'da tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmak istenilmediği takdirde kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğu işaretlenerek, terminalin belirlediği rastgele 6 numara ile de çekilişe katılabilinmektedir.

Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SÜPER LOTO'DA NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Süper Loto çekilişi haftada 3 gün düzenlenmektedir. Çekilişler Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto'da her çekilişte küre içerisinde bulunan 60 numara içinden 6 numara çekilir. oynanılan her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilinirse kazanan olursun! Süper Loto'da tüm sayıları doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.